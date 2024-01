IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: David Datro Fofana

Chelsea latem wypożyczyła Davida Datro Fofanę do Unionu Berlin

Piłkarz odgrywał jednak w stolicy Niemiec rolę co najwyżej epizodyczną

Dlatego też The Blues odwołali napastnika już zimą. Jego usługami interesuje się teraz, między innymi, Sevilla FC

Datro Fofana Berlina nie podbił. Spróbuje swoich sił w Andaluzji?

David Datro Fofana był jednym z młodych, obiecujących zawodników, których hurtowo sprowadził Todd Boehly na początku swojej przygody z Chelsea. Napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej znamionował wielki talent, z którego skorzystać chcieli w przyszłości The Blues. Jasne jednak było, że 21-latek obecnie nie może liczyć na regularne szanse na Stamford Bridge. Dlatego też latem klub wypożyczył go na rok do Unionu Berlin. Przez pierwsze pół sezonu Fofana był jednak co najwyżej rezerwowym i nie rozwijał się tak, jak zakładano. Dlatego też w czwartek Chelsea oficjalnie poinformowała o odwołaniu swojego podopiecznego z wypożyczenia do stolicy Niemiec.

David Fofana recalled from Union Berlin loan. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2024

Nie oznacza to jednak bynajmniej, że Iworyjczyk pozostanie na wiosnę w Londynie. Anglicy spróbują ponownie go wypożyczyć gdzieś, gdzie będzie mógł liczyć na pewne miejsce w składzie. Jego usługami interesuje się, między innymi, Sevilla FC.

Datro Fofana w Unionie Berlin wystąpił w 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

