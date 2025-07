Arsenal chce zawodnika ligowego rywala. To będzie głośny transfer

Arsenal wykazuje zainteresowanie skrzydłowym Chelsea. Jak podaje Fabrizio Romano, Noni Madueke jest otwarty na transfer do Kanonierów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mark Pain / Alamy

Noni Madueke na celowniku Arsenalu

Arsenal aktywnie poszukuje wzmocnień na skrzydłach w trwającym oknie transferowym. Choć Bukayo Saka wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem na prawej flance, to nadmierne obciążenie meczowe 23-letniego reprezentanta Anglii budzi obawy o jego formę w dłuższej perspektywie. Dlatego jednym z głównych celów transferowych Mikela Artety stał się Noni Madueke, który występuje Chelsea.

Jak poinformował Fabrizio Romano, 23-letni zawodnik The Blues wyraził gotowość do przeprowadzki na Emirates Stadium. To istotna informacja, która może znacząco ułatwić Kanonierom prowadzenie negocjacji z rywalem zza miedzy.

Madueke był jednym z wyróżniających się graczy Chelsea w sezonie 2024/25. Choć nie zawsze rozpoczynał mecze w wyjściowym składzie, wielokrotnie udowadniał swoją wartość. W zakończonej kampanii strzelił 11 goli i zanotował pięć asyst w 43 występach we wszystkich rozgrywkach.

Przypomnijmy, że Anglik trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z PSV Eindhoven za 35 milionów euro. Obecnie jego kontrakt z Chelsea obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Niewykluczone jednak, że The Blues będą skłonni rozważyć sprzedaż, żeby poprawić bilans finansowy.

Dla Arsenalu transfer Madueke mógłby oznaczać nie tylko zwiększenie rywalizacji na skrzydłach, ale i realne odciążenie Saki w intensywnym sezonie ligowym. Rozmowy trwają, a sytuacja może rozwinąć się dynamicznie w nadchodzących tygodniach.