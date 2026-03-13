Arsenal chce niemieckiego pomocnika. Na stole nawet 70 mln euro

Arsenal jest zainteresowany Kevinem Schade z Brentfordu - podaje Christian Falk. Ligowy rywal Kanonierów oczekuje za 24-letniego skrzydłowego nawet 70 milionów euro.

Kevin Schade przymierzany do Arsenalu. Gigantyczne żądania Brentfordu

Arsenal jest jednym z kilku angielskich klubów zainteresowanych transferem Kevina Schade, który reprezentuje barwy Brentfordu. W ostatnich dniach pojawiły się nowe informacje dotyczące przyszłości skrzydłowego. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazał dziennikarz Christian Falk.

Falk ujawnił, że transfer Schade do Bayern Monachium może być trudny do zrealizowania ze względu na wysokie oczekiwania finansowe Brentfordu. Londyński klub zamierza rozpocząć negocjacje od kwoty 70 milionów euro. Sytuacja stwarza jednak szansę dla klubów z Premier League. Zarówno Arsenal, jak i Chelsea uważnie przyglądają się postępom niemieckiego skrzydłowego.

Schade jest uznawany za zawodnika o dużym potencjale, choć wielu ekspertów uważa, że jeszcze nie osiągnął poziomu, który w pełni uzasadniałby tak wysoką wycenę. Mimo to, jeśli będzie kontynuował rozwój i utrzyma wysoką formę w Premier League, jego wartość rynkowa może w najbliższych miesiącach jeszcze wzrosnąć.

W bieżącym sezonie 24-latek rozegrał 30 meczów, zdobył siedem bramek i dołożył trzy asysty. Jego kontrakt z Brentfordem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Na razie zainteresowane kluby monitorują sytuację, a ostateczna decyzja w sprawie transferu Schade może zapaść dopiero przed otwarciem letniego okna transferowego.