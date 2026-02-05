Arka może stracić gwiazdę. Oferta last minute z Grecji

17:55, 5. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Kamil Bętkowski (Meczyki.pl)

Arka Gdynia otrzymała ofertę za jedną ze swoich największych gwiazd. Pomocnikiem Żółto-Niebieskich interesuje się klub z Grecji.

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin
Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Pogoń Szczecin

Arka sprzeda kluczowego gracza?

W walkę o utrzymanie w Ekstraklasie zaangażowanych jest kilka drużyn. W tym gronie znajduje się Arka Gdynia. Podopieczni Dawida Szwargi po rozegraniu 18 meczów mają na koncie 21 punktów, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko jedno oczko. Nic nie wskazuje na to, by Żółto-Niebiescy w zimie pożegnali jakiegokolwiek istotnego zawodnika.

Jednak mimo tego swoich sił w walce o gwiazdę gdynian próbuje Aris Saloniki. Szósta siła greckiej elity złożyła zapytanie o Sebastiana Kerka, o czym informuje Kamil Bętkowski. Redaktor portalu Meczyki.pl twierdzi, że tylko wyjątkowo atrakcyjna oferta może przekonać Arkę do sprzedaży pomocnika.

Kerk w tym sezonie rozegrał 18 spotkań w Ekstraklasie, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Trudno wyobrazić sobie ekipę z Gdyni bez byłego młodzieżowego reprezentanta Niemiec. Aris, jeżeli poważnie rozważa transfer 31-latka, musi się spieszyć. Okno transferowe w Grecji zamyka się już 6 lutego.

