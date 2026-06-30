Barcelona rusza po gwiazdę. Szykuje 130 mln euro za napastnika!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona przygotowuje ofertę za Juliana Alvareza

Barcelona zamierza złożyć nową propozycję opiewającą na około 130 milionów euro za Juliana Alvareza. Według „The Athletic” kataloński gigant dysponuje odpowiednimi środkami na przeprowadzenie tej transakcji. Negocjacje nie będą jednak łatwe, ponieważ relacje między klubami były w ostatnich tygodniach wyjątkowo napięte.

Atletico Madryt niezmiennie stoi na stanowisku, że nie sprzeda swojego kluczowego zawodnika bezpośredniemu rywalowi za kwotę niższą niż klauzula odstępnego wynosząca 500 milionów euro.

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Katalończycy wierzą jednak w sukces, szczególnie ze względu na postawę samego piłkarza. Argentyńczyk zakomunikował mediom, że chce odejść z Metropolitano i spełnić marzenie. Władze Blaugrany traktują tę deklarację jako kluczowy argument. Oficjalne pismo z ofertą ma trafić na biurko ligowego rywala natychmiast po zakończeniu Mistrzostw Świata.

Transfer wymaga jednak cięć w budżecie klubu. Mistrzowie Hiszpanii wciąż zmagają się z problemami finansowymi i muszą szybko kogoś sprzedać. Według źródła z tego powodu zrezygnowano wcześniej z walki o Marca Cucurellę, który ostatecznie wylądował w Realu Madryt. Aby sprowadzić hiszpańskiego obrońcę, Barcelona musiałaby najpierw pozbyć się Alejandro Balde, na co się nie zdecydowano.

Na liście do odejścia jest natomiast kilku innych piłkarzy. Ansu Fati prawdopodobnie przeniesie się do Monaco, które zamierza aktywować opcję wykupu skrzydłowego za 11 milionów euro. Blisko pożegnania z drużyną jest także Marc Casado. Agent zawodnika, Jorge Mendes, szuka dla niego nowego klubu, a jednym z kierunków jest Arabia Saudyjska. Barcelona oczekuje za swojego pomocnika około 25 milionów euro.