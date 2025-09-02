Arka Gdynia we wtorek ogłosiła kolejny transfer. Nowym zawodnikiem trójmiejskiego zespołu został Patryk Szysz. 27-latek wrócił na boiska PKO Ekstraklasy z tureckiego Basaksehiru.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Oficjalnie: Patryk Szysz nowym zawodnikiem Arki Gdynia

Arka Gdynia nie notuje specjalnie udanego wejścia w nowy sezon 2025/26. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę prezentuje się poniżej oczekiwań. Tuż przed przerwą reprezentacyjną drużyna z Trójmiasta sprawiła jednak niespodziankę. Udało im się pokonać Wisłę Płock, lidera PKO Ekstraklasy, rezultatem 1:0. Bohaterem rywalizacji został Edu Espiau.

Tymczasem we wtorek Arka Gdynia przygotowała miłą niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej został ogłoszony wyczekiwany transfer. Nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę został Patryk Szysz. 27-latek przeniósł się do Trójmiasta na zasadzie wolnego transferu. Polak poprzednio reprezentował barwy tureckiego Basaksehiru.

Patryk Szysz związał się z Arką Gdynia umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Klub jednak zapewnił sobie możliwość przedłużenia współpracy z 27-latkiem o kolejny rok. Dla wychowanka Górnika Łęczna będzie to powrót po trzech latach na boiska PKO Ekstraklasy. Warto zaznaczyć, że Polak był również łączony z Wieczystą Kraków.

Turecka przygoda Patryka Szysza trwała od 2022 roku. Tego lata jednak Basaksehir nie przedłużył wygasającej umowy z Polakiem. 27-latek łącznie w ich barwach rozegrał 44 spotkania. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.