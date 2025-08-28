Wieczysta Kraków celuje w kolejny transfer. Na radarze skrzydłowy

Wieczysta Kraków jest zainteresowana Patrykiem Szyszem, który obecnie pozostaje bez klubu - poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Skrzydłowy w ostatnich latach występował w tureckim Basaksehirze.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Patryk Szysz na celowniku Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków to beniaminek Betclic 1. Ligi, który po sześciu rozegranych spotkaniach plasuje się na drugim miejscu w tabeli. Drużyna Przemysława Cecherza obecnie traci do liderującej Wisły Kraków cztery punkty. W ostatnim czasie skład krakowskiego klubu wzmocnił były zawodnik Chelsea Lucas Piazon, który wcześniej reprezentował portugalskie AVS Futebol SAD. W rozmowie z Goal.pl Piazon przyznał, że chce pomóc drużynie w awansie do PKO BP Ekstraklasy.

Kolejnym zawodnikiem, którego śledzi Wieczysta, jest Patryk Szysz. 27-letni skrzydłowy, znany w Polsce z występów w Górniku Łęczna i Zagłębiu Lubin, od lata 2022 roku był związany z tureckim Basaksehirem. Jego kontrakt w Stambule wygasł z końcem czerwca tego roku i do tej pory nie znalazł nowego klubu.

W barwach Miedziowych Szysz występował głównie jako napastnik, natomiast w tureckim klubie grał na skrzydle. W polskiej ekstraklasie rozegrał dokładnie 100 meczów, zdobywając 23 bramki i dokładając 8 asyst. W barwach tureckiego klub zagrał w 44 spotkaniach. Do swojego dorobku dołożył sześć goli i pięć asyst.

Według Tomasz Włodarczyka z „Meczyków” rozmowy między krakowskim klubem a zawodnikiem są w toku, a na stole znajduje się propozycja kontraktu obowiązującego do końca obecnego sezonu. Jeżeli negocjacje zakończą się sukcesem, powrót Szysza do Polski będzie jednym z ciekawszych wydarzeń tego okna transferowego i znacząco wzmocni ofensywne możliwości beniaminka.