Atletico Madryt zarzuciło sieć na angielskiego obrońcę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Archie Brown celem Atletico Madryt

Atletico Madryt powoli planuje już kolejny sezon, w którym ponownie chce rywalizować na wszystkich frontach. Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy między innymi na sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Argentyński szkoleniowiec uważa, że w tym sektorze boiska potrzebna jest większa rywalizacja. Dlatego władze klubu z Estadio Metropolitano rozglądają się za zawodnikiem, który mógłby podnieść jakość na boku defensywy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zespołu Los Colchoneros jest Archie Brown. 23-letni lewy obrońca Fenerbahce Stambuł uchodzi za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji w lidze tureckiej.

Jego dużym atutem jest wszechstronność, ponieważ może on występować także jako stoper lub boczny pomocnik, co czyni go bardzo wartościową opcją dla hiszpańskiego klubu. Czas pokaże, czy Atletico złoży za niego ofertę w najbliższym letnim okienku transferowym.

Młodzieżowy reprezentant Anglii występuje w barwach drużyny Żółtych Kanarków od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Sukru Saracoglu Stadyumu za 8 milionów euro z Gentu. W obecnym sezonie Brown rozegrał 30 spotkań, zdobył 4 bramki i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza na około 10 milionów euro, choć ewentualne sprowadzenie wahadłowego mogłoby wiązać się z większym wydatkiem.