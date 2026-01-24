Arbeloa miał go nakłaniać do odejścia. Real nie chce do tego dopuścić

Alvaro Arbeloa miał nakłaniać Trenta Alexandera-Arnolda do odejścia z klubu latem. Real Madryt jednak nie ma zamiaru dopuścić do takiego rozwiązania i chce, aby Anglik pozostał w zespole, o czym poinformował serwis "Daily Mail Sport".

Real nie chce dopuścić do odejścia Trenta Alexandera-Arnolda

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy i jest to dość eufemistyczne określenie. Wydaje się, że Królewscy pomimo wzmocnień nadal mają kłopoty w dorównaniu formą oraz grą zespołowi odwiecznych rywali, czyli FC Barcelonie. Do tego dochodzą także poszukiwania nowego trenera po zwolnieniu Xabiego Alonso. Zespół co prawda przejął Alvaro Arbeloa, ale nikt nie ma wątpliwości, że jest to rozwiązanie tymczasowe.

Co ciekawe, hiszpańskie media jakiś czas temu informowały, że aktualny szkoleniowiec Realu Madryt miał nakłaniać Trenta Alexandera-Arnolda do odejścia z klubu latem. Anglik, który w stolicy Hiszpanii grał od pół roku, jest być może poza swoją najlepszą dyspozycją, ale władze Realu nie mają zamiaru dopuścić do jego odejścia. Nadal bowiem wierzą w jego talent i możliwości, o czym poinformował serwis „Daily Mail Sport”. Ostatnio media informowały o zainteresowaniu… Manchesteru City.

Trent Alexander-Arnold w tym sezonie do tej pory w koszulce Los Blancos rozegrał 11 spotkań i zanotował jedną asystę. Obecnie jednak 27-letni reprezentant Anglii zmaga się z kontuzją. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego gracza Liverpoolu na 70 milionów euro. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

