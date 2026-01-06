Trent Alexander-Arnold opuści Real Madryt? Niespodziewane wieści

Trent Alexander-Arnold nie do końca sprawdza się w Realu Madryt, na co wpływ mają liczne kontuzje prawego obrońcy. Jak dowiedział się hiszpański portal Defensa Central, Manchester City może umożliwić 27-letniemu Anglikowi powrót do Premier League.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Manchester City zainteresowany Trentem Alexandrem-Arnoldem

Trent Alexander-Arnold jak dotąd nie spełnia w pełni oczekiwań w Realu Madryt i nie zawsze wybiega w podstawowym składzie drużyny Królewskich. Prawy obrońca musi rywalizować o miejsce w wyjściowej jedenastce z doświadczonym Danim Carvajalem, a jego dodatkowym problemem są częste kłopoty zdrowotne. 27-letni Anglik nawet teraz pauzuje z powodu urazu mięśniowego, co utrudnia mu ustabilizowanie formy.

W związku z tym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Alexandra-Arnolda. Jak poinformował we wtorkowy wieczór hiszpański portal „Defensa Central”, sytuację wychowanka Liverpoolu uważnie monitoruje Manchester City.

Mistrzowie Anglii mogą umożliwić defensorowi powrót do Premier League i są rzekomo gotowi zapłacić za niego około 40 milionów euro. Real Madryt na razie nie planuje sprzedaży zawodnika, choć taka kwota oznaczałaby solidny zarobek.

Trent Alexander-Arnold występuje w barwach zespołu Los Blancos od czerwca 2025 roku, gdy przeniósł się na Santiago Bernabeu z wyżej wspomnianego Liverpoolu za 10 milionów euro. 34-krotny reprezentant Anglii w koszulce stołecznej ekipy rozegrał dotychczas 16 spotkań i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na 70 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.