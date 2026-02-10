Antonio Rudiger latem może pożegnać się z Realem Madryt. Jak się okazuje, Niemiec jest łączony z powrotem do Premier League. Znalazł się bowiem na radarze Tottenhamu Hotspur - przekazuje "TEAMtalk".

Tottenham Hotspur interesuje się Antonio Rudigerem

Antonio Rudiger w 2022 roku rozpoczął hiszpańską przygodę, zostając zawodnikiem Realu Madryt. Niemiec przeniósł się wówczas z Chelsea na Estadio Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu. Nadchodzące lato może być dla 32-latkiem końcem gry w zespole Królewskich. Kontrakt defensora wygasa wraz z końcem czerwca i obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Antonio Rudiger może obrać kierunek Premier League i tym samym wrócić na angielskie boiska. Reprezentant Niemiec znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur. Londyńczycy uważnie obserwują sytuację defensora Realu Madryt.

Antonio Rudiger tym samym mógłby zastąpić Cristiana Romero. Sytuacja Argentyńczyka w Tottenhamie Hotspur nie należy do najlepszych. Zawodnik już zapowiedział, że chciałby zmienić otoczenie. Ostatnio Paul Scholes zasugerował, że mistrz świata mógłby wzmocnić Manchester United. Czas pokaże, czy defensora Kogutów zastąpi reprezentant Niemiec.

W obecnym sezonie Antonio Rudiger rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Realu Madryt. Defensor nie ma na koncie jeszcze udziału przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” wycenia doświadczonego Niemca na 12 milionów euro.