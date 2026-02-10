Scholes podpowiada. Manchester United powinien sięgnąć po tego piłkarza

15:49, 10. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Good, The Bad and The Football

Manchester United otrzymał podpowiedź od swojej legendy. Paul Scholes na łamach podkastu "The Good, The Bad and The Football" powiedział, że Czerwone Diabły powinny sięgnąć po Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur.

Paul Scholes
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Scholes

„Chciałbym Cristiana Romero w Manchesterze United”

Manchester United we wtorkowy wieczór stoi przed wielkim wyzwaniem. Czerwone Diabły tego dnia zmierzą się na wyjeździe z West Hamem United i mogą długo wyczekiwane piąte zwycięstwo z rzędu. Wszystkie wygrane drużyny były pod wodzą Michaela Carricka. Całkowicie zmieniła się boiskowa postawa zespołu z Old Trafford, kiedy Anglik objął stanowisko pierwszego szkoleniowca.

Nie od dziś wiadomo, że Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Tymczasem klub otrzymał podpowiedź od swojej legendy – Paula Scholesa. Anglik na łamach podkastu „The Good, The Bad and The Football” powiedział, że chciałby zobaczyć w drużynie z Old Trafford piłkarza Tottenhamu Hotspur. A jest nim Cristian Romero.

Wiecie co? Uwielbiam go. Uwielbiam patrzeć, jak gra w piłkę. Cristian Romero jest wkurzony w Tottenhamie, prawda? Nie chce tam być. Denerwuje się na kibiców, denerwuje się na zarząd. Mentalnie się stamtąd wypisał. Chciałbym go w Manchesterze United. Po prostu uwielbiam jego charakter – powiedział Paul Scholes.

Cristian Romero w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Statystyki strzeleckie mistrz świata są wybitne. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie aż sześć trafień, a także cztery asysty.

