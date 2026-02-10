Manchester United otrzymał podpowiedź od swojej legendy. Paul Scholes na łamach podkastu "The Good, The Bad and The Football" powiedział, że Czerwone Diabły powinny sięgnąć po Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Scholes

„Chciałbym Cristiana Romero w Manchesterze United”

Manchester United we wtorkowy wieczór stoi przed wielkim wyzwaniem. Czerwone Diabły tego dnia zmierzą się na wyjeździe z West Hamem United i mogą długo wyczekiwane piąte zwycięstwo z rzędu. Wszystkie wygrane drużyny były pod wodzą Michaela Carricka. Całkowicie zmieniła się boiskowa postawa zespołu z Old Trafford, kiedy Anglik objął stanowisko pierwszego szkoleniowca.

Nie od dziś wiadomo, że Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Tymczasem klub otrzymał podpowiedź od swojej legendy – Paula Scholesa. Anglik na łamach podkastu „The Good, The Bad and The Football” powiedział, że chciałby zobaczyć w drużynie z Old Trafford piłkarza Tottenhamu Hotspur. A jest nim Cristian Romero.

– Wiecie co? Uwielbiam go. Uwielbiam patrzeć, jak gra w piłkę. Cristian Romero jest wkurzony w Tottenhamie, prawda? Nie chce tam być. Denerwuje się na kibiców, denerwuje się na zarząd. Mentalnie się stamtąd wypisał. Chciałbym go w Manchesterze United. Po prostu uwielbiam jego charakter – powiedział Paul Scholes.

Cristian Romero w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Statystyki strzeleckie mistrz świata są wybitne. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie aż sześć trafień, a także cztery asysty.