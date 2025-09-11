Anthony Martial podjął decyzję. W tym klubie zagra

Anthony Martial opuszcza Europę i przenosi się do Meksyku. Jak ujawnił Fabrizio Romano, francuski napastnik osiągnął pełne porozumienie z CF Monterrey, w którym występuje Sergio Ramos.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Nowy rozdział w karierze Anthony’ego Martiala. Przenosi się do Meksyku

Anthony Martial po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się opuścić Manchester United. Francuski napastnik, który przez dziewięć lat występował na Old Trafford, przeniósł się do AEK-u Ateny. W barwach greckiego klubu rozegrał 24 spotkania, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty. Jego przygoda w stolicy Grecji potrwa jednak tylko rok.

Jak poinformował Fabrizio Romano, 29-latek osiągnął pełne porozumienie z CF Monterrey. Umowa jest już gotowa do podpisania, a Martial otrzymał zgodę od władz greckiego klubu na wyjazd do Meksyku. Tam przejdzie testy medyczne, a następnie złoży podpis pod kontraktem. Obecna umowa w Atenach Francuza obowiązuje do czerwca 2027 roku.

W ekipie CF Monterrey od lutego tego roku występuje także legendarny Sergio Ramos, a teraz obaj zawodnicy stworzą w Monterrey duet znanych z europejskich boisk gwiazd. Przypomnijmy, że Martial w barwach Manchesteru United rozegrał ponad 300 meczów i strzelił 90 goli. Teraz przed nim zupełnie nowe wyzwanie.

30-krotny reprezentant Francji ma także na swoim koncie występy w barwach AS Monaco, z którego powędrował do Premier League. Obecnie Transfermarkt.de szacuje wartość napastnika na 7,5 mln euro.