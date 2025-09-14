Anthony Martial bohaterem egzotycznego transferu

Anthony Martial będzie kontynuował swoją karierę w Meksyku. 29-letni napastnik, który ostatnio grał w AEK-u Ateny, przeprowadził się bowiem do CF Monterrey.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Oficjalnie: CF Monterrey sprowadziło Anthony’ego Martiala

CF Monterrey Rayados poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Anthony’ego Martiala. 29-letni napastnik przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do połowy 2027 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy. 30-krotny reprezentant Francji trafił do Meksyku na zasadzie transferu definitywnego z AEK-u Ateny, kończąc tym samym swój zaledwie roczny pobyt na greckich boiskach.

Kwota tej transakcji wyniosła niespełna 4 miliony euro. Mierzący 181 centymetrów wzrostu snajper będzie miał okazję dzielić szatnię z legendarnym Sergio Ramosem, który od pewnego czasu reprezentuje barwy zespołu Rayados. Dodatkowo w meksykańskim klubie występują także inni dobrze znani kibicom europejskiego futbolu piłkarze – Sergio Canales, Lucas Ocampos oraz Oliver Torres. Stawianie na takie nazwiska pokazuje, że drużyna z Monterrey planuje walczyć o najwyższe cele na rodzimym podwórku.

Kariera Anthony’ego Martiala to pasmo wzlotów i upadków, ale także imponujących osiągnięć. Napastnik jest najbardziej kojarzony z pobytu w Manchesterze United, do którego trafił w 2015 roku z AS Monaco. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał 317 spotkań, zdobywając 90 bramek oraz notując 54 asysty. Z klubem z Old Trafford sięgnął m.in. po Ligę Europy, Puchar Anglii czy Puchar Ligi Angielskiej. Po odejściu z Premier League występował jeszcze w Sevilli i wspomnianym AEK-u Ateny. Teraz przed francuskim napastnikiem otwiera się zupełnie nowy rozdział – gra w meksykańskiej ekstraklasie.