Były pomocnik Manchesteru United wrócił do Premier League

Angel Gomes będzie ponownie grał na boiskach Premier League. Były pomocnik Manchesteru United został wypożyczony z Olympique'u Marsylia do Wolverhampton Wanderers.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Angel Gomes

Oficjalnie: Angel Gomes zasilił szeregi Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers poinformowało za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Angela Gomesa z Olympique’u Marsylia. 25-letni ofensywny pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Anglik wraca tym samym na Wyspy Brytyjskie po kilku latach spędzonych we Francji, licząc na regularną grę w Premier League.

Angel Gomes has signed on loan until the end of the season.



Welcome to the pack, Angel ✍️ https://t.co/yZRxGDlFDL — Wolves (@Wolves) February 2, 2026

Klub z Molineux zapłacił za czasowe usługi zawodnika milion euro i zapewnił sobie opcję wykupu w wysokości siedmiu milionów euro. Gomes spróbuje pomóc drużynie Wilków w niezwykle trudnej misji utrzymania się w elicie. Wolverhampton kompletnie zawodzi w obecnym sezonie, mając na swoim koncie zaledwie osiem punktów i zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Nowy nabytek ma wnieść więcej jakości w rozegraniu piłki oraz poprawić skuteczność ofensywy zespołu.

Czterokrotny reprezentant Anglii jest wychowankiem Manchesteru United i teraz ponownie melduje się na angielskich boiskach. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów nie otrzymywał jednak wielu szans, bo w Premier League rozegrał tylko pięć spotkań. W ostatnich kampaniach występował w Ligue 1, przywdziewając koszulki Olympique’u Marsylia oraz LOSC Lille. Transfer do drużyny Wolves ma być dla Gomesa okazją, by wrócić do wysokiej formy.