Andy Robertson stał się celem transferowym Tottenhamu Hotspur. Szkot po sezonie opuści Liverpool, ale z decyzją w sprawie przyszłości klubowej wstrzyma się do letniego okienka - donosi David Ornstein.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Tottenham Hotspur może pozyskać Andy’ego Robertsona

Andy Robertson po sezonie będzie dostępny jako wolny agent i stał się celem transferowym Tottenhamu Hotspur. David Ornstein przekazuje, że zespół z Londynu stoi na dobrej drodze, aby pozyskać Szkota. Zawodnik Liverpoolu jednak nie będzie spieszył się z podejmowaniem decyzji. Wszystko rozstrzygnie się dopiero po zakończeniu sezonu.

Piękna przygoda Andy’ego Robertsona w Liverpoolu lada moment dobiegnie końca. Strony nie przedłużą ze sobą wygasającej umowy. Całą sytuację zatem może wykorzystać Tottenham Hotspur. Wspomniane źródło jednak zaznacza, że kluczowa w tej kwestii będzie przyszłość Kogutów. Reprezentant Szkocji nie bierze pod uwagę grę poza Premier League, a londyńczycy mogą spaść z ligi.

Andy Robertson wciąż stanowi o sile Liverpoolu, mimo że Arne Slot częściej stawia na Milosa Kerkeza. Szkot jednak ma już 32 lata na karku. To jest główny powód, dlaczego The Reds postanowili pożegnać doświadczonego defensora. Walka o transfer lewego obrońcy zapowiada się ciekawie, ponieważ możemy być pewni, że do rywalizacji włączą się też inne zespoły.

W obecnym sezonie Andy Robertson rozegrał 31 spotkań pod okiem Arne Slota. Zawodnik Liverpoolu zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.