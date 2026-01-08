Tottenham Hotspur ma ambitny cel. Chce zawodnika Realu Madryt

Tottenham Hotspur szuka na rynku nowego bramkarza w związku z niepewną przyszłością Guglielmo Vicario. Na celownik londyńskiego klubu trafił golkiper Realu Madryt, Andrij Łunin - poinformował w czwartkowe popołudnie serwis TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Andrij Łunin na radarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w zimowym lub letnim okienku transferowym rozważa wzmocnienie pozycji bramkarza. Ma to związek z niepewną przyszłością Guglielmo Vicario, który w ostatnim czasie prezentuje dość nieregularną formę między słupkami zespołu Kogutów.

W londyńskim klubie nie panuje pełne przekonanie co do jego długofalowej roli. Co więcej, sam zawodnik również myśli o zmianie otoczenia i ewentualnym powrocie do Włoch, gdzie jest łączony z przenosinami do dwóch gigantów Serie A – Interu Mediolan oraz Milanu.

Z tego powodu Tottenham bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego golkipera. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, na radarze londyńskiego klubu znalazł się Andrij Łunin. 26-letni Ukrainiec pełni obecnie funkcję zmiennika Thibaut Courtois w Realu Madryt, dlatego mógłby poważnie rozważyć ofertę gwarantującą mu regularną grę. Jego sytuację obserwują także Nottingham Forest, Brighton & Hove Albion oraz AC Milan.

Łunin trafił na Santiago Bernabeu w 2018 roku i przez kolejne sezony stopniowo budował swoją pozycję w drużynie. Do tej pory rozegrał 64 spotkania, w których wpuścił 75 goli oraz zachował 22 czyste konta. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Według portalu „Transfermarkt” mierzący 191 centymetrów bramkarz jest wyceniany na około 18 milionów euro, choć działacze Realu oczekują propozycji rzędu 25-30 milionów euro.