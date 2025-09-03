Andre Onana wciąż tego lata może opuścić Manchester United. W grę wchodzi przeprowadzka kameruńskiego golkipera do Turcji. Zawodnik Czerwonych Diabłów jest celem transferowym Trabzonsporu - donosi "Stretty News".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Trabzonspor interesuje się Andre Onaną

Manchester United miał ostatnie spore problemy na pozycji bramkarza. Andre Onana kompletnie nie spełniał oczekiwań i początek sezonu między słupkami Czerwonych Diabłów spędził Altay Bayindir. W ostatnim dniu letniego zespół prowadzony przez Rubena Amorima został wzmocniony przez kolejnego golkipera. Na Old Trafford trafił bowiem Senne Lammens z Royalu Antwerpia.

W mediach przewija się coraz częściej nazwisko Andre Onany w kontekście zmiany barw klubowych. Manchester United już podkreślił, że planuje rozstać się z Kameruńczykiem. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości zawodnika Czerwonych Diabłów przekazuje „Stretty News”. Otóż golkiper może wylądować w Turcji. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Trabzonsporu.

Andre Onana również poważnie myśli o odejściu z Manchesterem United. Pytanie jednak, jak piłkarz Manchesteru United zareaguje na zainteresowanie Trabzonsporu. Czas pokaże, czy reprezentant Kamerunu skusi się na przeprowadzkę do tureckiego zespołu. Dla 29-latka byłaby to dobra okazja na odbudowanie kariery.

Dotychczas Andre Onana rozegrał 102 spotkania między słupkami Manchesteru United. Po Kameruńczyku spodziewano się zdecydowanie więcej. Udało mu się bowiem tylko 24 mecze zakończyć bez straconego gola.