Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Senne Lammens

Manchester United pozyskał golkipera

Trzy spotkania, trzy punkty, jedno zwycięstwo, jeden remis i jedna porażka – takim bilansem może „pochwalić się” Manchester United na otwarcie sezonu 2025/26 w Premie League. Mimo fatalnych wyników Ruben Amorim otrzymał zapewnienie, że nie zostanie zwolniony. Jednak dna angielskie media sugerowały, że w przypadku przegranej z Burnley Portugalczyk może zacząć się pakować. Jego drużyna zdołała sięgnąć po trzy oczka, a 40-latek poprosił o wzmocnienie pozycji bramkarza przed zamknięciem okienka.

Prośby Amorima zostały spełnione. Manchester sprowadził golkipera, który ma zostać nową „jedynką”. Na Old Trafford przeniósł się Senne Lammens, a więc zawodnik, który już od dłuższego czasu był łączony z przeprowadzką do Premier League. Zawodnik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.

A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

23-letni Belg kosztował United 21 milionów euro. Ta kwota trafiła na konto Royal Antwerp FC. Klub z Bosuilstadion dwa lata wcześniej pozyskał Lammensa z Club Brugge za darmo. Mierzący 193 centymetry golkiper w poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkaniach, w których 10 razy zachował czyste konto.

Lammens będzie rywalizował z Altayem Bayindirem i Andre Onaną, jednak niewykluczone, że jeden z nich pożegna się z Old Trafford. Niezależnie od przyszłości Turka i Senegalczyka, to Belg ma być podstawowym bramkarzem.