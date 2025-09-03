Manchester United zdecydował ws. przyszłości Andre Onany

Manchester United jest otwarty na sprzedaż Andre Onany - informuje serwis TeamTalk. Jeśli pojawią się odpowiednie oferty, bramkarz opuści klub. Okno transferowe jest otwarte w Turcji i Arabii Saudyjskiej.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana może odejść. Man United czeka na oferty

Andre Onana trafił do Manchesteru United latem 2023 roku z Interu Mediolan za ponad 50 milionów euro. Kameruńczyk ani trochę nie przypomina bramkarza z sezonu 2022/2023, gdy bronił dostępu do bramki Nerazzurrich i był najlepszym golkiperem Ligi Mistrzów.

Pobyt na Old Trafford upływa pod znakiem koszmarnych błędów, niepewnych interwencji oraz plotek o odejściu. Co więcej, w końcówce letniego okna transferowego Czerwone Diabły zdecydowały się kupić nowego bramkarza. Kontrakt z klubem podpisał Senne Lammens.

Wszystko wskazuje na to, że Lammens zostanie nową jedynką Manchesteru United. Warto dodać, że od początku sezonu decyzją Rubena Amorima w Premier League gra dotychczasowy rezerwowy, czyli Altay Bayindir. Choć okno transferowe we wszystkich najważniejszych ligach zostało zamknięte, to Onana wciąż może zmienić klub. Cały czas transakcji mogą dokonywać drużyny z Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Z informacji serwisu Teamtalk wynika, że 20-krotny mistrz Anglii jest otwarty na sprzedaż Onany. Jeśli pojawią się odpowiednie oferty, to klub nie będzie miał nic przeciwko, aby pozbyć się bramkarza, który okazał się transferowym niewypałem.

Onana podczas pobytu w Man United wystąpił w 102 meczach, w których 24 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.