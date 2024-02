IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ancelotti został zapytany o Mbappe

Włoch nie chciał poruszać tego temat

Szybko uciął rozmowę z dzienniakrzem

Ancelotti nie chce rozmawiać o Mbappe

Od czwartku hiszpańskie i światowe media żyją przyszłością Kyliana Mbappe. To właśnie wtedy ujrzała światło dzienne wiadomość, że Francuz zdecydował się opuścić po sezonie Paris Saint-Germain, o czym miał już poinformować swój klub.

Eksperci nie mają wątpliwości, że Mbappe dołączy latem do Realu Madryt. Napastnik jest już od wielu lat łączony z Królewskimi, a transfer ma w końcu zostać zrealizowany. Temat nie schodzi z pierwszych stron gazet, a o ten ruch został również zapytany Carlo Ancelotti.

– Wiem, co mówisz, czytam, co piszesz i rozumiem, że dla ciebie jest to ważny temat dnia… ale nie dla nas. Koncentrujemy się na Rayo Vallecano – odpowiedział Włoch na pytanie dziennikarza.

