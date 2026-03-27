Alvarez ma dostać sporą podwyżkę. To będzie problem dla Barcelony

Julian Alvarez znajduje się na celowniku FC Barcelony, ale żeby utrudnić Dumie Katalonii ten ruch, Atletico Madryt planuje dać podwyżkę Argentyńczykowi. Informacje w tej sprawie przekazała "MARCA".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico chce podwyższyć wynagrodzenie Alvareza

Julian Alvarez od jakiegoś czasu intensywnie łączony jest z potencjalnym transferem do FC Barcelony. Duma Katalonii liczy na sprowadzenie nowego napastnika w letnim okienku transferowym, ale na przeszkodzie stać mogą kwestie finansowe i – mówiąc wprost – możliwości portfela Joana Laporty. Tym bardziej, że potrzeby są większe, niż tylko jeden gracz do ataku.

Dlatego tym bardziej kłopotliwy dla Barcelony może okazać się ruch Atletico Madryt, które za wszelką cenę chce zatrzymać Argentyńczyka w swoich barwach. Według informacji, które przekazała hiszpańska „MARCA”, Atletico planuje podwyższyć pensję Juliana Alvareza o kilka milionów euro. Obecnie napastnik otrzymuje bowiem 7 milionów euro, a po podwyżce kwota ta wzrosłaby do 10 milionów euro, co z pewnością byłoby atrakcyjnym rozwiązaniem dla samego zawodnika. Takie działanie ma jednak na celu przede wszystkim utrudnienie Barcelonie pozyskania napastnika.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka z Argentyny na 90 milionów euro. Były gracz Manchester City poza Barcelona wzbudza zainteresowanie także Arsenalu, który również szuka nowego snajpera. Aktualnie z Atletico Madryt wiąże go kontrakt do końca czerwca 2030 roku.

