Juventus zainteresowany piłkarzem Bayernu. Musi pokonać konkurencję

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor - trener Juventusu

Aleksandar Pavlović przykuł uwagę Juventusu

Juventus marzy o jak najszybszym powrocie na sam szczyt zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów. Aby zrealizować ten cel, władze Starej Damy planują kolejne wzmocnienia swojego składu w kontekście nadchodzących okienek transferowych. Klub z Turynu bacznie obserwuje rynek i rozważa różne opcje, które mogłyby podnieść jakość w zespole prowadzonym od kilkunastu miesięcy przez Igora Tudora. Niewykluczone, że poszukiwania wzmocnień zaprowadzą Juventus do Niemiec, ponieważ uwagę 36-krotnego mistrza Włoch przykuł jeden z młodych talentów Bayernu Monachium.

Jak podaje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, turyńczycy poważnie interesują się bowiem Aleksandarem Pavloviciem. 21-letni Niemiec o serbskich korzeniach najlepiej odnajduje się na pozycji defensywnego pomocnika, gdzie jego umiejętności w zakresie odbioru piłki oraz organizacji gry są wysoko cenione. To właśnie w tej strefie boiska drużyna z Piemontu dostrzega pewne braki i dlatego planuje zwiększenie rywalizacji. Pavlović, który wyróżnia się dużą dojrzałością jak na swój wiek, wydaje się idealnym kandydatem, by wprowadzić równowagę oraz świeżość w środku pola Juventusu.

Zainteresowanie młodym zawodnikiem Bayernu nie ogranicza się jednak tylko do Starej Damy. Aleksandar Pavlović znalazł się również na radarze takich europejskich potęg jak Manchester United, Manchester City czy Paris Saint-Germain. Juventus musi więc liczyć się z bardzo dużą konkurencją w walce o podpis utalentowanego pomocnika. 21-latek jest wychowankiem bawarskiego klubu, dla którego do tej pory rozegrał 61 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Na swoim koncie ma także pięć występów w reprezentacji Niemiec. Jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na około 55 milionów euro.