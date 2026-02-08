Al-Nassr chce ściągnąć wielką gwiazdę w miejsce Ronaldo!

13:59, 8. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Mirror I Marca

Al-Nassr szykuje prawdziwą bombę transferową. Cristiano Ronaldo znalazł się na cenzurowanym, a jego miejsce w klubie może zająć Mohamed Salah - ujawnia "The Mirror".

Cristiano Ronaldo
Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Salah następcą Ronaldo w Arabii Saudyjskiej?

Cristiano Ronaldo opuścił dwa ostatnie mecze Al-Nassr. To rezultat protestu, na który się zdecydował z powodu odważnych ruchów transferowych Al-Hilal. Uważa, że szejkowie niesprawiedliwie rozporządzają pieniędzmi i premiują właśnie głównego rywala w walce o mistrzowski tytuł. Do prowadzonego przez Simone Inzaghiego Al-Hilal niedawno dołączył Karim Benzema, a grają już tam takie gwiazdy, jak Theo Hernandez, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić czy Darwin Nunez.

Ronaldo wyraźnie się temu sprzeciwia i idzie na otwartą wojnę z Saudyjczykami. Może się to zakończyć nawet jego odejściem, gdyż władze ligi nie zamierzają pozostawić tego bez reakcji. „The Mirror” informuje o prawdziwej bombie transferowej, którą planuje Al-Nassr. Następcą Ronaldo i jednocześnie największą gwiazdą drużyny może niebawem zostać Mohamed Salah.

Zawodnik Liverpoolu przeżywa najtrudniejszy sezon od lat. Nie jest już postacią niezastąpioną na Anfield, co nawet w pewnym momencie doprowadziło do konfliktu z Arne Slotem. Egipcjanin postanowił zostać w klubie do końca sezonu, ale latem może zostać bohaterem wielkiego transferu do Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy widzą w nim idealnego kandydata, aby po ewentualnym odejściu Ronaldo liga nie straciła na medialności. Dla Salaha wyprowadzka z Europy i transfer do Al-Nassr zdaje się być naturalnym kierunkiem.