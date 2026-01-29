Romano ujawnia. Benzema z ważną decyzją

19:57, 29. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Karim Benzema wygląda na to, że niebawem zakończy swoją przygodę z Arabią Saudyjską. Konkretne wieści na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Karim Benzema
fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema podjął decyzję. Pewien etap bliski końca

Karim Benzema ma kontrakt ważny z Al-Ittihad do końca czerwca tego roku. Wygląda jednak na to, że to porozumienie nie dotrwa do końca. Konkretne wiadomości na ten temat na platformie X przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider ujawnił, że były reprezentant Francji poprosił dziś działaczy swojego aktualnego klubu o możliwość rozstania z Al-Ittihad. Benzema przekonuje, że nie zostały spełnione obietnice złożone mu w momencie, gdy saudyjska ekipa przedstawiła zawodnikowi propozycję nowego kontraktu.

Francuski napastnik to 97-krotny reprezentant kraju, który w drużynie narodowej strzelił 37 goli. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie sześciu milionów euro. Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Benzema był łączony między innymi z przeprowadzką do Fenerbahce.

38-latek w tym sezonie wystąpił jak dotąd w 21 spotkaniach, notując w nich 16 trafień. Na boisku zawodnik spędził ponad 1800 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć już w najbliższą niedzielę. Al-Ittihad w roli gospodarza zagra z Al Najmą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września minionego roku. Wówczas górą było Al-Ittihad (1:0). Jedynego gola w tym starciu strzelił N’Golo Kante.

