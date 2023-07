W tym momencie AS Roma wyrasta na faworyta w walce o zakontraktowanie Alvaro Moraty. Według Gianluki Di Marzio, przedstawiciel Giallorossich spotka się z agentem napastnika.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Alvaro Morata

Atletico Madryt nie wyklucza rozstania się z Alvaro Moratą

Niewykluczone, że 30-letni Hiszpan wróci na włoskie boiska

AS Roma jest poważnie zainteresowana środkowym napastnikiem

Alvaro Morata łączony z Romą, znów zagra u Jose Mourinho?

Alvaro Morata podczas letniego okienka transferowego może wrócić do Serie A. Atletico Madryt nie ukrywa, że jest gotowe pożegnać się ze swoim napastnikiem, a poważne zainteresowanie 30-latkiem wykazuje włoska AS Roma.

Hiszpan w przeszłości miał okazję grać w Juventusie, a łączono go również z Milanem oraz Interem Mediolan. W tym momencie to jednak AS Roma wyrasta na faworyta w walce o zakontraktowanie reprezentanta La Fura Roja.

Giallorossi chcą jednak upewnić się, jaka klauzula odstępnego widnieje w kontrakcie Alvaro Moraty. Atletico Madryt twierdzi, że 20 mln euro, natomiast obóz zawodnika mówi o 10 mln euro. Według Gianluki Di Marzio, dyrektor generalny Romy Tiago Pinto wkrótce spotka się z agentem Hiszpana, by porozmawiać na ten temat.