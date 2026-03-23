AC Milan przygotował plan transferowy. Wzmocni te pozycje

08:57, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
AC Milan wygrał z Torino 3:2 i umocnił się na drugim miejscu w tabeli, a według Sky Sport w klubie odbyło się ważne spotkanie dotyczące przyszłości. Władze wraz z trenerem Massimiliano Allegrim ustaliły wstępne kierunki działań na kolejne miesiące.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan wraz z Allegrim planuje przyszłość

AC Milan sięgnął po cenne trzy punkty w starciu z Torino, choć spotkanie było wyrównane i pełne zwrotów akcji. Zwycięstwo 3:2 pozwoliło drużynie zrobić ważny krok w stronę awansu do Ligi Mistrzów i utrzymania wysokiej pozycji w tabeli.

Równolegle do wydarzeń na boisku klub intensywnie pracuje nad swoją przyszłością. Według Sky Sport w Casa Milan doszło do spotkania, w którym udział wzięli Giorgio Furlani, Igli Tare oraz Massimiliano Allegri. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim budżetu na letnie okno transferowe oraz kierunku budowy zespołu na kolejny sezon.

Władze i sztab szkoleniowy są zgodni co do wizji drużyny. Plan zakłada stworzenie kadry łączącej młodych zawodników z potencjałem oraz doświadczonych piłkarzy o międzynarodowej renomie. Taki model ma pozwolić Milanowi skutecznie rywalizować na kilku frontach w nadchodzącym sezonie.

Jak wynika z ustaleń, Allegri jasno określił swoje potrzeby kadrowe. Trener oczekuje co najmniej czterech wzmocnień, a lista obejmuje kilka kluczowych pozycji. Klub chce sprowadzić środkowego obrońcę, najlepiej lewonożnego, skrzydłowego, ofensywnego pomocnika gwarantującego gole, a także rozgrywającego i skutecznego napastnika.

Spotkanie w Casa Milan ma być początkiem większego procesu budowy zespołu na kolejne sezony. Wszystko wskazuje na to, że klub działa spójnie i konsekwentnie, przygotowując się na intensywne lato transferowe.

