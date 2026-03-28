AC Milan finalizuje transfer. Napastnik o krok od Serie A

AC Milan dopiął kolejny transfer z myślą o przyszłości. Rossoneri osiągnęli pełne porozumienie z Partizanem Belgrad w sprawie Andreja Kosticia - donosi Fabrizio Romano.

Andrej Kostić zasili szeregi Milanu

AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo. Liderujący Inter stracił punkty w trzech kolejnych spotkaniach ligowych, dzięki czemu strata Rossonerich zmniejszyła się do sześciu punktów. Po przerwie reprezentacyjnej zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego czeka wyjazdowe starcie z SSC Napoli w hicie 31. kolejki.

Tymczasem władze klubu nie zwalniają tempa na rynku transferowym. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, Milan jest o krok od sfinalizowania transferu Andreja Kosticia z Partizana Belgrad. Rossoneri osiągnęli pełne porozumienie w sprawie 19-letniego napastnika reprezentacji Czarnogóry.

Młody zawodnik wzbudzał zainteresowanie kilku włoskich klubów, jednak to Milan wykazał się największą determinacją. Negocjacje nie należały do najłatwiejszych. Już zimą włoski klub próbował sprowadzić Kosticia, lecz wówczas nie udało się osiągnąć porozumienia.

Kluczową rolę w dopięciu transferu odegrała postawa samego zawodnika. Czarnogórzec od miesięcy jasno komunikował, że jego celem jest gra na San Siro. Ostatecznie Milan uzgodnił z jego otoczeniem warunki kontraktu, który zacznie obowiązywać od 1 lipca.

🚨❤️🖤 AC Milan have agreed deal to sign Andrej Kostić from Partizan Belgrade on permanent deal.



19 year old talented striker was wanted by several clubs but AC Milan agreed a deal today.



🇲🇪 Kostić, now in Milan for medical on Sunday as @LucaManinetti reports. Deal sealed. pic.twitter.com/DvurvH9ZUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

19-latek rozgrywa bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach uzbierał 34 spotkania, w których zdobył 11 bramek i zanotował jedną asystę. Według portalu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi obecnie pięć milionów euro.