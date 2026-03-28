AC Milan finalizuje transfer. Napastnik o krok od Serie A

Andrej Kostić zasili szeregi Milanu
AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo. Liderujący Inter stracił punkty w trzech kolejnych spotkaniach ligowych, dzięki czemu strata Rossonerich zmniejszyła się do sześciu punktów. Po przerwie reprezentacyjnej zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego czeka wyjazdowe starcie z SSC Napoli w hicie 31. kolejki.
Tymczasem władze klubu nie zwalniają tempa na rynku transferowym. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, Milan jest o krok od sfinalizowania transferu Andreja Kosticia z Partizana Belgrad. Rossoneri osiągnęli pełne porozumienie w sprawie 19-letniego napastnika reprezentacji Czarnogóry.
Młody zawodnik wzbudzał zainteresowanie kilku włoskich klubów, jednak to Milan wykazał się największą determinacją. Negocjacje nie należały do najłatwiejszych. Już zimą włoski klub próbował sprowadzić Kosticia, lecz wówczas nie udało się osiągnąć porozumienia.
Kluczową rolę w dopięciu transferu odegrała postawa samego zawodnika. Czarnogórzec od miesięcy jasno komunikował, że jego celem jest gra na San Siro. Ostatecznie Milan uzgodnił z jego otoczeniem warunki kontraktu, który zacznie obowiązywać od 1 lipca.
19-latek rozgrywa bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach uzbierał 34 spotkania, w których zdobył 11 bramek i zanotował jedną asystę. Według portalu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi obecnie pięć milionów euro.