AC Milan chce trzech piłkarzy Chelsea

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Benoit Badiashile

AC Milan planuje wzmocnić kadrę

Rossoneri chcą przeprowadzić kilka transferów

Na radarze znaleźli się zawodnicy Chelsea

AC Milan planuje transfery. Trzech zawodników Chelsea na radarze

AC Milan w sezonie 2023/2024 notuje solidne wyniki w Serie A, ale odpadnięcie z Ligi Mistrzów i pokaźna strata punktowa do Interu skłania władze do przeprowadzenia wzmocnień. Pokazuje to, że ambicje Rossonerich są znacznie wyższe niż tylko ligowe podium.

Jak informuje brytyjski serwis Daily Express, AC Milan chciałby wykorzystać zamieszanie w Chelsea. Według najnowszych wieści Rossoneri chcą Benoita Badiashile (środkowy obrońca), Trevoha Chalobaha (środkowy obrońca) i Carneya Chukwuemekę (środkowy pomocnik).

Sytuacja The Blues nie jest najlepsza. Słabe wyniki źle wpływają na zespół, a wszystkiego nie ułatwiło szaleństwo transferowe w poprzednich okienkach. Łącznie na Stamford Bridge trafiło ponad dwudziestu nowych piłkarzy.