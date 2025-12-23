Pululu w Widzewie?! Łodzianie w grze, ale mają konkurencję. Możliwy rekord ligi [NOWE INFORMACJE]

Zimowe okienko transferowe zapowiada się w Łodzi wybornie. Widzew jest bardzo aktywny, a ostatnie doniesienia wskazują, że zamierza sięgnąć po gwiazdę Ekstraklasy!

Nowa era Widzewa

Widzew Łódź nie zamierza się zatrzymywać. Klub Roberta Dobrzyckiego narzucił wyścig zbrojeń jakiego w Ekstraklasie jeszcze nie było. Co chwila pojawiają się informacje o nowych zakusach łodzian. Zresztą, część zapowiedzi została już zrealizowana.

Jak informowaliśmy, kolejny trop jeśli chodzi o łodzian prowadzi do Włoch, gdzie gra piłkarz z przeszłościa w polskiej piłce.

Ostatnie wieści dotyczą Afimico Pululu. Jako pierwszy informację podał Damian Domitrz z Polsatu Sport. I taka jest prawda. Sprawa nie jest nowa, ale przez jakiś czas udało się ją utrzymać w tajemnicy. Do dziś. Z naszych informacji wynika, że Widzew bardzo mocno chce Pululu i zamierza to mocno zaakcentować.

Rekordowy kontrakt w historii ligi?

Jak słyszymy, klub jest gotowy zaproponować napastnikowi Jagiellonii długi kontrakt z bardzo dobrymi zarobkami. Najprawdopodobniej rekordowymi w historii Ekstraklasy. W takim układzie musiałaby to być umowa przekraczająca milion euro netto rocznie. Bo właśnie na takim poziomie od pewnego czasu płaci już Widzew. Vide umowy Zeqiriego czy Bukariego.

Oczywiście, chętnych na Pululu jest więcej. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że mocno interesuje się nim egipski Al-Ahly. Niedawno zgłosił się też cypryjski Pafos. A z naszych najnowszych ustaleń wynika, że od stycznia widziałby go u siebie jeden z chińskich klubów. Oczywiście chodzi o tamtejszą ekstraklasę.

Propozycji więc nie brakuje, ale… Nie zdziwilibyśmy się, gdyby w tym gronie faworytem był właśnie Widzew! Między innymi przez to, że wiele wskazuje na to, że zawodnik wolałby zostać w Europie.