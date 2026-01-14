Abdullahi opuszcza Górnika. Piłkarz wyjedzie z Polski [NASZ NEWS]

Górnik doleciał w środę na zgrupowanie do Turcji, ale nie każdy piłkarz zabrzan wsiadł do samolotu. Zgodnie z zapowiedziami klubu Nigeryjczyk Abbati Abdullahi uda się na wypożyczenie. Goal.pl ustalił, że młody zawodnik wyjedzie z Polski.

Abbati Abdullahi Credit: Kasia Dzierzynska / PressFocus Na zdjęciu: Abbati Abdullahi

W Zabrzu dużo się dzieje

Bardzo dużo dzieje się w Górniku Zabrze w ostatnich dniach. Klub zarówno kupuje, jak i sprzedaje piłkarzy, a na tym, jeśli chodzo o zmiany kadrowe, nie koniec. Po wytransferowaniu Ousmane Sowa do Broendby (pierwszy wywiad z tym graczem po odejściu z Ekstraklasy tutaj), klub opuści też kilku innych piłkarzy.

Tuż przed odlotem nad Bosfor Górnik ogłosił, że do samolotu nie wsiądą Abbati Abdullahi, Luka Zahović i Gabriel Barbosa. Dwaj ostatni otrzymali wolną rekę w poszukiwaniu nowego pracodawcy, a młody Nigeryjczyk ma zostać wypożyczony.

Krótka podróż Nigeryjczyka

Wprawdzie we wspomnianym komunikacie Górnik nie zdradził, gdzie trafi ten piłkarz, ale z naszych ustaleń wynika, że Abdullahi wyjedzie z Polski. Choć… nie będzie to daleka podróż, bo lewoskrzydłowy ma trafić na wypożyczenie do jednego z klubów na Słowacji.

Chodzi o drużynę z tamtejszej ekstraklasy. A konkretnie MFK Skalica, obecnie dwunasty zespół w lidze. To daje Górnikowi komfort, bo będzie miał swojego piłkarza na oku. Z Zabrza do naszych południowych sąsiadów dystans jest wszakże niewielki.

Górnik penetruje Nigerię

Abdullahi to efekt inicjatywy Górnika, który od kilku lat penetruje nigeryjski rynek. Łukasz Milik, dyrektor sportowy klubu, już kilka razy był w tym kraju, a owocem tych wizyt jest między innymi właśnie sprowadzenie 20-letniego obecnie lewoskrzydłowego.

uż wcześnie pisaliśmy natomiast, że zabrzanie zapewnili sobie usługi bułgarskiego napastnika. W środę o 19:48 klub potwierdził, iż ten zawodnik podpisał umowę do lata 2029 roku.