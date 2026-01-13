Górnik Zabrze ma nowego napastnika. Zaczynał tam, gdzie Berbatow! [NOWE INFORMACJE]

Tęsknota za Angulo
Choć Górnik Zabrze sprowadził w ostatnich okienkach transferowych kilku napastników, to żaden z nich pod względem liczb nawet nie zbliżył się do Igora Angulo, za którym fani zabrzan wciąż tęsknią.
Obecnie w kadrze są Sondre Liseth, Luka Zahović i Gabriel Barbosa, ale żaden z nich szczególnie bramkostrzelny nie jest. Choć akurat Norweg przez dużą część rundy jesiennej mocno zespołowi pomagał.
W związku z tym zabrzanie wciąż szukali na rynku i… Już wczoraj bułgarskie media podawały, że do Górnika dołączy Borislav Rupanov, 21-letni snajper Levskiego Sofia.
Być może więc jest to też transfer a la Ousmane Sow: a więc pozyskać małym kosztem, wypromować i sprzedać. W ten sposób Górnik pomaga i sobie, i piłkarzom. Wyraźnie mówił o tym wspomniany Sow, który po odejściu z Górnika udzielił nam pierwszego dużego wywiadu.
Zresztą, o takiej filozofii klubu mówił też ostatnio Lukas Podolski, który udzielił nam obszernego wywiadu na wiele tematów związanych z Górnikiem.
Pozostały formalności
Jak się okazuje, te informacje okazały się bardzo precyzyjne. Jak słyszymy, zawodnik jest już w Polsce. Przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt, a następnie poleci z zespołem na obóz do Turcji.
W tym sezonie strzelił 3 gole w 17 ligowych meczach. Do tego dorzucił 3 asysty. Mierzy 188 cm wzrostu.
Co ciekawe, nowy nabytek zabrzan jako junior grał w Pirinie, a więc w tym samym klubie co słynny Dimitar Berbatow.