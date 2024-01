Transfery. Polski zawodnik opuszcza Serie A

Marcin Listkowski opuszcza włoską Serie A. Zawodnik ten przenosi się na wypożyczenie z US Lecce do Calcio Lecco. Jego nowa drużyna występuje w rozgrywkach Serie B. Polak liczy zapewne na to, że będzie miał teraz więcej okazji do gry.

Źródło: US Lecce

IMAGO / Luca Rossini Na zdjęciu: Marcin Listkowski

Listkowski w tym sezonie pojawił się na boisku tylko raz

Polak będzie występować teraz w Serie B

Listkowski wróci do Lecce po zakończeniu sezonu

Nieudana przygoda z Serie A

Marcin Listkowski zaczął mieć problemy z regularną grą dla US Lecce, gdy drużyna ta awansowała półtora roku temu do Serie A. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu Polak spędził na wypożyczeniu w Brescii. Teraz zdecydował się na podobny krok i do czerwca będzie reprezentować barwy Calcio Lecco.

Były gracz Pogoni Szczecin czuł się w przeszłości dobrze na zapleczu Serie A. Jego nowa drużyna zajmuje 16. lokatę w tabeli i broni się przed degradacją. Listkowski powinien otrzymać swoją szansę w najbliższych spotkaniach.

25-latek ma powrócić do US Lecce po zakończeniu sezonu. Jego obecna umowa z włoskim klubem będzie ważna do lata 2025 roku.

