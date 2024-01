Piotr Zieliński został pominięty przy ustalaniu składu na czwartkowy mecz Superpucharu Włoch między Napoli a Fiorentiną. Czy może mieć to związek z rozmowami Polaka na temat transferu do mediolańskiego Interu?

IMAGO / Faberizio Carabelli Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński został posadzony na ławce

Polak nie zagra od pierwszej minuty w meczu z Fiorentiną

Napoli walczy o finał Superpucharu Włoch

Zieliński na ławce rezerwowych

Piotr Czachowski w rozmowie z “WP Sportowe Fakty” mówił w tym tygodniu o tym, że Piotr Zieliński może trafić na ławkę, a nawet trybuny w Neapolu. Wszystko ma związek z przewidywanym transferem do mediolańskiego Interu. – Prezes Napoli jest twardy i stanowczy. To nieobliczalny człowiek. Jeżeli Zieliński porozumiał się już z Interem, to myślę, że on będzie chciał pokazać władzę – powiedział Czachowski.

Czy słowa eksperta okazały się prorocze? Faktem jest, że Piotr Zieliński nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na czwartkowy mecz z Fiorentiną w Superpucharze Włoch.

O drugim dnie w sprawie polskiego zawodnika piszą też media z Italii. „Fakt, że Zieliński nie znalazł się w składzie na tak ważne spotkanie jest niespodziewany. Być może powodem jest niechęć piłkarza do podpisania nowego kontraktu” – napisała Susy Campanale, redaktorka portalu Football-Italia.

Skład Napoli na czwartkowy mecz Superpucharu Włoch:

Wyjściowa jedenastka: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ławka rezerwowych: Contini, Idasiak, Zerbin, Zieliński, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori

