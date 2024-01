fot. Imago / Matteo Papini Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Bardzo udany etap w karierze zalicza Szymon Żurkowski

26-latek błyszczy skutecznością po powrocie do Empoli

Zawodnik po świetnym występie przeciwko Monzie udzielił krótkiego wywiadu DAZN

Szymon Żurkowski po meczu Empoli – Monza

Szymon Żurkowski w trakcie trwającego okna transferowego wrócił do Serie A po przeprowadzce ze Spezii Calcio do Empoli. Toskańczycy wygląda na to, że podjęli kapitalną decyzję. Polak po dwóch występach ma na swoim koncie cztery gole.

– Chciałem strzelić gola, ale nie spodziewałem się, że uda mi się skompletować hat-tricka. Jest moim pierwszym w karierze. Dedykuję go mojemu synowi. Chcemy wygrywać każdy mecz, musimy grać z takim duchem. Trener nie musi za dużo mówić, wiemy, jaka jest nasza sytuacja w tabeli – powiedział piłkarz w rozmowie z DAZN.

26-latek urodzony w Tychach w Tychach został wypożyczony do Empoli ze Spezii Calcio. Toskańczycy mogą jednak mieć obowiązek wykupienia polskiego pomocnika po spełnieniu odpowiednich warunków.

Żurkowski to siedmiokrotny reprezentant Polski. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w marcu 2022 roku.