Ziółkowski znów dostał szansę i pomógł Romie, dwóch Polaków na ławce

Jan Ziółkowski znów rozegrał pełne 90 minut w barwach AS Romy i pomógł w ligowym zwycięstwie z Lecce 2:0. Na ławkach rezerwowych znalazło się dwóch kolejnych Polaków, którzy jednak nie rozegrali ani minuty.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziolkowski

Ziółkowski zaliczył dobry występ przeciwko Lecce

AS Roma w poprzedniej kolejce przegrała z Atalantą i nieco skomplikowała swoją sytuację w tabeli Serie A. W znacznie lepszych nastrojach do wtorkowego pojedynku przystąpiło Lecce, które z kolei sprawiło trzy dni temu wielką sensację remisując z Juventusem na Allianz Stadium.

Mecz na Stadio Via del Mare nie zachwycił. Pojedynek był rozgrywany w wolnym tempie i toczył się głównie pod dyktando Rzymian. Lecce miało ogromne problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych i zasłużenie przegrało 0:2 po golach Fergusona i Dovbyka.

Kolejne 90 minut w barwach Romy rozegrał Jan Ziółkowski. Polak był dziś pewnym punktem swojego zespołu, choć trzeba uczciwie przyznać, że przez nieudolność rywali nie miał zbyt wiele pracy. Ze swoich obowiązków wywiązał się jednak poprawnie i pomógł swojej drużynie w odniesieniu zwycięstwa.

Na ławce rezerwowych zasiadło dwóch innych Polaków. Filip Marchwiński nie dostał jednak szans na grę od trenera Lecce i drugi mecz po powrocie po kontuzji oglądał zza bocznej linii boiska. Z kolei na ławce Romy niespodziewanie pojawił się 19-letni Radosław Żelezny. Jednak jego obecność wynikała jedynie z ogromnych problemów kadrowych ekipy Gian Piero Gasperiniego.

