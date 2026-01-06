Jedna reprymenda i inny zawodnik. Włosi docenili Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski miał nerwowy początek spotkania przeciwko Lecce, ale reprymenda od Gian Piero Gasperiniego sprawiła, że polski defensor zaczął sobie radzić zdecydowanie lepiej. Włoskie media dobrze oceniły jego występ.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziolkowski

Ziółkowski oceniony za mecz z Lecce

AS Roma pewnie pokonała Lecce 2:0 w meczu 18. kolejki Serie A po golach Fergusona i Dovbyka. Po raz kolejny pełne 90 minut rozegrał Jan Ziółkowski. Polak w ostatnim czasie korzysta na brakach kadrowych w ekipie Gian Piero Gasperiniego i może zbierać cenne doświadczenie na włoskich boiskach. W starciu rozgrywanym na Stadio Via del Mare nie miał zbyt wiele do roboty przez nieudolność gospodarzy do stwarzania sytuacji podbramkowych.

Początek miał jednak nieco nerwowy, na co zwróciły uwagę włoskie media oceniając jego występ. – Na początku meczu zbiera kilka ostrych uwag od Gasperiniego i uświadamia sobie, że nie może pozwolić sobie na kolejne błędy. I rzeczywiście tak jest – ma czyste interwencje i dobrze radzi sobie zarówno z Camardą, jak i ze Stuliciem – napisali o jego występie dziennikarze Calciomercato. Polak otrzymał notę 6,5 w dziesięciostopniowej skali. Wyżej, na „siódemkę” zostało ocenionych tych dwóch graczy – Celik i Ferguson.

– Gra bardzo inteligentnie w kryciu Camardy, zmuszając rywala do wykonywania wielu bezowocnych biegów. Nie bawi się w półśrodki i gra zarówno twardo, jak i technicznie. Zapominał już o trudnej pierwszej połowie na boisku Atalanty – napisali z kolei dziennikarze włoskiego Eurosportu.

– Brakuje Scamakki, zamiast niego jest Camarda, bardzo podobny charakterystyką do Polaka. Początek trudny, Gasperini reaguje głośno z ławki. Z minuty na minutę rośnie pewność siebie, dobrze kontroluje szybkie wyjścia rywali. Momentami podejmuje zbyt duże ryzyko przy wyprowadzaniu piłki, ale kilkoma skutecznymi wślizgami porządkuje grę – podsumowano wytęp Ziółkowskiego w serwisie „Forza Roma”.

