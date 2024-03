Włoscy dziennikarze o Zielińskim. Nie zostawiają mu złudzeń

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński w Serie A

Zieliński bez szans na grę z Interem

Piotr Zieliński grał w niedawnych meczach ligowych z Juventusem i Torino. Nie ma jednak szans, by pojawił się na boisku w niedzielnym starciu z liderem tabeli, Interem – donosi Corriere dello Sport.

Powodem jest fakt, że Polak ma przenieść się po sezonie właśnie do Mediolanu. “Po prostu nie sposób zobaczyć Zielińskiego na boisku w tym meczu – a już na pewno nie od pierwszej minuty. Napoli się na to nie zdecyduje, skoro ma świadomość, że po 30 czerwca do Inter będzie nowym domem dla tego zawodnika” – napisali włoscy dziennikarze.

Łącznie w tym sezonie 24 mecze w Serie A. Dołożył do tego też sześć występów w Lidze Mistrzów i jeden w Superpucharze Włoch.