Dusan Vlahović zgodził się przedłużyć kontrakt z Juventusem

Nowa umową będzie obowiązywać do 2028 roku

Zarobki napastnika zostaną rozłożone na cztery lata

Vlahović chce zostać w Juventusie

Dusan Vlahović był w ostatnich tygodniach w doskonałej formie, strzelając dziewięć goli w ostatnich siedmiu meczach ligowych. Jako jeden z nielicznych utrzymał dobrą passę pomimo spadku formy Juventusu.

Jego kontrakt jest tak skonstruowany, że pensja wzrasta co sezon, co oznacza, że od lipca będzie zarabiał 12 mln euro netto. Juventus nadal znajduje się w delikatnej sytuacji finansowej i pracuje nad zbudowaniem zrównoważonego projektu, co sprawia, że płace napastnika są wyraźnym problemem.

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że Vlahović jest skłonny podpisać nową umowę przedłużając ją o dwa lata, czyli do czerwca 2028 roku i rozkładając koszty wynagrodzenia na kolejne cztery lata.

Serbski napastnik poinformował już swojego agenta Darko Ristica o swojej woli, a wstępne rozmowy z dyrektorem sportowym Cristiano Giuntolim wypadły pozytywnie. Oczekuje się, że obie strony spotkają się późną wiosną w celu sfinalizowania szczegółów porozumienia.

