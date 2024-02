IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa nieustannie jest łączony z odejściem z Juventusu

Stara Dama oczekuje za niego około 40 mln euro

Collovati uważa, że kluczowe będą losy Allegriego

Przyszłość Allegriego wpłynie na losy Chiesy w Juventusie

Federico Chiesa strzelił w tym sezonie tylko sześć goli w 22 występach we wszystkich rozgrywkach. Od dłuższego czasu media spekulują na temat jego odejścia z klubu po zakończeniu sezonu mimo, że jego kontrakt wygasa rok później.

Fulvio Collovati uważa natomiast, że Chiesa na pewno opuści Starą Damę, jeśli trenerem pozostanie Massimiliano Allegri. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że obaj nie dogadują się najlepiej.

– Jeśli Allegri pozostanie, jestem pewien, że Chiesa zostanie wystawiony na sprzedaż. Zrobiłbym to samo. Chiesa strzelił sześć goli i biorąc pod uwagę, ile Juventus zainwestował w niego to nie zrobił wystarczająco dużo, aby się odpłacić. Jeśli Bianconeri znajdą jakieś angielskie kluby chętne do wydania pieniędzy, sprzedadzą go – przyznał były mistrz świata. Zdaniem La Gazzetty dello Sport Stara Dama oczekuje za Włocha około 40 mln euro.

