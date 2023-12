AS Roma ryzykuje, że zostanie zdziesiątkowana w kluczowych meczach Serie A z Bolonią, Napoli, a może nawet Juventusem, ponieważ oprócz dwóch czerwonych kartek w meczu z Fiorentiną pojawiły się także nowe kontuzje Paulo Dybali i Sardara Azmouna.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma zremisowała w trudnych okolicznościach z Fiorentiną

Zalewski i Lukaku otrzymali czerwone kartki

Dybala i Azmouna doznali urazów

Roma ma problem. Dybala, Lukaku i Zalewski wypadli z gry

AS Roma zremisowała w niedzielę na Stadio Olimpico z Fiorentiną 1:1, ale zakończyli mecz w dziewiątkę. Nicola Zalewski został wyrzucony z boiska za drugą żółta kartkę, co oznacza automatyczny zakaz na jeden mecz, więc opuści pojedynek z Bolonią.

Jednak Romelu Lukaku otrzymał czerwoną kartkę za lekkomyślny wślizg. Całkiem możliwe, że będzie to skutkować dłuższym zawieszeniem, najprawdopodobniej na dwa mecze, co wykluczy go również ze starcia z Napoli, które odbędzie się 23 grudnia.

W niedzielnym spotkaniu kontuzji doznali natomiast Paulo Dybali i Sardara Azmouna. W obu przypadkach mówi się o urazach mięśniowych. Na razie trudno przewidzieć, jak długo obaj odpoczną od gry, ale może to być nawet miesięczna przerwa.

Ponadto w starciu z Fiorentiną Leonardo Spinazzola nie był nawet na ławce rezerwowych i według doniesień również było to spowodowane kontuzją. To wszystko sprawia, że AS Roma znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji kadrowej.

Zobacz również: Mourinho odmówił wywiadów po meczu. W Romie dmuchają na zimne