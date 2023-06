fot. Imago / LaPresse Na zdjęciu: Stefano Pioli

Zlatan Ibrahimović w niedzielę po meczu z Hellas Werona ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

Trener Stefano Pioli odniósł się do decyzji Szweda

Szkoleniowiec nie szczędził pochwał w kierunku 41-latka

Stefano Pioli o zakończeniu kariery Ibrahimovicia

Zlatan Ibrahimović w wieku 41 lat zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Kilka zdań na ten temat wyraził trener AC Milan.

– Pomógł nam bardzo zarówno na boisku, jak i poza nim. Dla mnie był wzorem do naśladowania. Ma niesamowitą mentalność, jest zdeterminowany, by wygrywać od poniedziałku do niedzieli i pomógł młodemu zespołowi – przekazał Stefano Pioli cytowany przez CalcioMercato.com.

– Pomagał też na boisku. Pokazał się jako wielki mistrz i był osobą, z którą dużo rozmawiałem. Jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju środowiska – dodał Włoch.

W trakcie kampanii 2022/2023 szwedzki napastnik rozegrał dla Milanu cztery mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę, wykorzystując rzut karny. W sumie szwedzki napastnik spędził we włoskim klubie łącznie pięć lat, od 2010 do 2012 i od 2020 do 2023 roku. Dla Milanu napastnik rozegrał łącznie 163 mecze, strzelił 93 gole i zanotował 35 asyst, dwukrotnie zostając mistrzem Włoch.

