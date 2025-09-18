Milan wskazał nowy cel do wzmocnienia defensywy

Milan interesuje się Thomasem Kristensenem z Udinese. Według "La Gazzetty dello Sport" obrońca znalazł się na liście Rossonerich, którzy nadal szukają wzmocnień defensywy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Kristensen z Udinese na celowniku Milanu

Milan przygotowuje się do spotkania z Udinese w Serie A, ale bezpośrednie starcie będzie idealnym momentem, by bliżej przyjrzeć się jednemu z zawodników rywali. Rossoneri bacznie przyglądają się Thomasowi Kristensenowi, który stał się jednym z najciekawszych obrońców początku sezonu.

Według „La Gazzetty dello Sport” duński stoper wzbudził zainteresowanie mediolańskiego klubu po świetnych występach w Serie A. Statystyki potwierdzają jego klasę. Kristensen zajmuje pierwsze miejsce w lidze pod względem liczby wybić piłki – średnio ponad 11 w każdym meczu. Do tego wygrywa 72% pojedynków w obronie i imponuje skutecznością podań. W swojej połowie osiąga 95,5% celności, a na połowie rywala 72%.

To nie pierwsze zainteresowanie tym piłkarzem. Latem ofertę za Kristensena złożyła Aston Villa. Angielski klub był gotów zapłacić 15 milionów euro, ale Udinese odrzuciło tę propozycję. Powodem była wcześniejsza sprzedaż Jaki Bijola do Leeds, po której klub nie chciał osłabiać defensywy kolejnym odejściem ważnego gracza.

Cena Duńczyka z pewnością wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Rossoneri muszą liczyć się z konkurencją z Premier League i przygotować się na negocjacje. Dla Milanu może to być okazja do sprowadzenia solidnego i perspektywicznego stopera, który już teraz wyróżnia się w Serie A.

Zobacz również: Bayern odpowiada PSG. Nie pozwoli mu odejść za darmo