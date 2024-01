fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Samuel Chukwueze

Samuel Chukwueze ma za sobą dość mizerne pół roku w Milanie

Skrzydłowy zaznacza, że nie zamierza zimą odchodzić na wypożyczenie

Jego celem jest udowodnienie wartości i regularna gra na San Siro

Chukwueze nie odejdzie z Milanu

Samuel Chukwueze był jednym z wielu letnich nabytków Milanu. Skrzydłowy miał wprowadzić dynamikę do ofensywy Rossonerich, która ewidentnie tego potrzebowała. Do tej pory nie udowodnił jednak swojej wartości oraz nie pokazał pełni umiejętności prezentowanych za czasów Villarrealu.

Stefano Pioli woli korzystać z innych zawodników, a Chukwueze jest rezerwowym. Od pierwszej minuty zagrał w lidze raptem sześciokrotnie. Łącznie w 19 występach zanotował dwie bramki i asystę, co jest dorobkiem znacznie poniżej oczekiwań.

Media sugerowały, że 24-latek zimą uda się na wypożyczenie, gdzie będzie mógł grać regularnie. Zapytany o to zaznacza, że jego priorytetem jest udowodnienie swojej wartości w Milanie, jednocześnie dementując wszelkie plotki transferowe.

– Nie odejdę, muszę się wykazać. Podpisałem kontrakt za dobre pieniądze. Jeśli opuszczę Milan to będzie oznaczało, że uciekam od obowiązków. Muszę ciężko pracować. To duży klub, pokażę swój talent. Gdybym nie chciał tu grać to nie podpisałbym z tym klubem umowy – zaznaczył Chukwueze.

