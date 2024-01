fot. Imago / Aflosport Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio w najbliższy piątek zmierzy się w półfinale turnieju o Superpuchar Włoch z Interem Mediolan

Na temat rozgrywek z udziałem czterech ekip wypowiedział się Maurizio Sarri

Doświadczony szkoleniowiec nie wypowiedział się pozytywnie w sprawie miniturnieju w Arabii Saudyjskiej

Maurizio Sarri o Superpucharze Włoch w Arabii Saudyjskiej

Lazio zmierzy się w półfinale turnieju o Superpuchar Włoch z Interem Mediolan. Mecz odbędzie się w piątek o godzinie 19:00. Maurizio Sarri w mocnych słowach wypowiedział się na temat sensu rozgrywek.

– To nie jest sport. Bierz pieniądze i uciekaj, wszystko, co można wziąć w krótkowzroczny sposób. Finał Pucharu Anglii jest najczęściej oglądany na świecie i zawsze był rozgrywany na Wembley. Tymczasem przy wszystkich problemach z kalendarzem my rozgrywamy turniej z udziałem czterech zespołów o Superpuchar Włoch. To dużo zmienia. Jeśli współczesny futbol ewoluuje w ten sposób, cieszę się, że jestem stary – mówił trener Lazio cytowany przez Corriere dello Sport.

– Postaramy się wydobyć z siebie wszystko, co mamy. Te trofea są o wiele bardziej przydatne dla trenerów, którzy mogą powiedzieć, że wygrali coś, a nie dla klubu. Ja chcę jednak wygrywać te trofea, których klub potrzebuje. W każdym razie zagramy. Przed nami najtrudniejsza runda z Interem – powiedział Maurizio Sarri.