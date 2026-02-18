Roma nadal bez Dybali. Niekończące się problemy

20:53, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

AS Roma przygotowuje się do meczu z Cremonese, ale Paulo Dybala nadal nie wrócił do pełnych treningów. Argentyńczyk pracował indywidualnie i jego występ stoi pod znakiem zapytania, donosi Calciomercato.

Paulo Dybala
Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma czeka na wielki powrót przed hitem z Juventusem

AS Roma rozegrała sparing z Atletico Lodigiani, który miał pomóc w przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Cremonese. Mecz odbędzie się 22 lutego o godzinie 20:45 na Stadio Olimpico. Najwięcej uwagi wśród kibiców przyciąga jednak sytuacja Paulo Dybali.

Argentyńczyk nie wziął udziału w grze kontrolnej. Trenował indywidualnie razem z kilkoma innymi zawodnikami. To oznacza, że jego powrót do składu nadal się opóźnia. Sztab medyczny zachowuje ostrożność, a decyzja o ewentualnym występie przeciwko Cremonese zapadnie w najbliższych dniach.

Podczas sparingu do gry wrócił Manu Kone, który zdobył bramkę w wygranym 4:0 meczu. Francuz wyleczył uraz mięśnia dwugłowego uda szybciej, niż początkowo zakładano. To dobra wiadomość dla trenera Gian Piero Gasperiniego, zwłaszcza w kontekście napiętego terminarza.

Dla Romy kluczowy będzie jednak kolejny tydzień. Po meczu z Cremonese czeka ją bezpośrednie starcie z Juventusem w walce o miejsce w Lidze Mistrzów. W tym kontekście zdrowie Dybali nabiera szczególnego znaczenia. Bez swojego lidera ofensywy Giallorossi tracą jakość w decydującej fazie sezonu.

Kontrakt Dybali z Romą wygasa po sezonie i raczej nie zostanie przedłużony. W tym sezonie Serie A Argentyńczyk na placu gry spędził jedynie nieco ponad 1000 minut w 17 spotkaniach.

