West Ham United – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Soucek

West Ham – Leeds United: typy bukmacherskie

W ostatnim ćwierćfinale Pucharu Anglii zagrają dwaj przedstawiciele Premier League, a konkretnie West Ham i Leeds United. Dla obu ekip priorytet stanowi pozostanie w angielskiej elicie. Krajowy puchar to miłe urozmaicenie oraz wyróżnienie. Do najlepszej ósemki rozgrywek nie zdołały dotrzeć takie marki jak Manchester United i Tottenham, więc kibice z Londynu i Leeds wyczekują niedzielnej rywalizacji. Ta zapowiada się na niezwykle wyrównaną. Mój typ: wygrana Leeds United.

West Ham – Leeds United: ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich meczach West Ham zagrał z trzema czołowymi drużynami w Anglii. Porażką zakończyły się ich pojedynki z Liverpoolem (2:5) oraz Aston Villą (0:2). Młoty lepiej spisały się w konfrontacji z Manchesterem City, w której udało im się zdobyć punkt po remisie 1:1 przed własną publicznością. Wygraną zakończył się ich pojedynek z Fulham (1:0), a także z Brentfordem po serii rzutów karnych.

Porażki z Manchesterem City doznało natomiast Leeds United (0:1). Kalendarz beniaminka był wyraźnie mniej wymagający, a mimo tego beniaminek nie potrafił wygrać w rozgrywkach ligowych z Sunderlandem (0:1). Z kolei dwa bezbramkowe remisy miały miejsce z Crystal Palace i Brentfordem.

West Ham – Leeds United: historia

W ostatnich latach kluby te grały ze sobą dosyć regularnie. Mimo tego żadna z drużyn nie była w stanie zdominować tej rywalizacji. W bieżącej kampanii minimalnie lepiej spisało się Leeds, które ograło u siebie West Ham 2:1. Z kolei przy okazji ostatniej potyczki w Londynie z kompletu punktów cieszył się zespół gospodarzy.

West Ham – Leeds United: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do niedzielnego meczu przystąpi West Ham. Wskazuje na to współczynnik 2.45 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Leeds możesz zagrać po kursie około 2.82.

West Ham Remis Leeds 2.72 3.35 2.60

West Ham – Leeds United: przewidywane składy

West Ham: Areola; Walker-Peters, Todibo, Disasi, Diouf; Bowen, Kante, Soucek, Summerville; Fernandes, Castellanos

Leeds: Perri; Bornauw, Bijol, Ampadu, Gudmundson, Longstaff, Tanaka, Piroe; James, Nmecha, Gnonto

Jak zakończy się mecz? Wygrana West Hamu

Wygrana Leeds Wygrana West Hamu

Wygrana Leeds 0 Votes

West Ham – Leeds United: transmisja meczu

Mecz West Ham – Leeds United odbędzie się w niedzielę (5 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.