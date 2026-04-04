Real Madryt chce hiszpańskiego obrońcę. Wysoka klauzula odstępnego

Real Madryt rozgląda się za nowym defensorem. Jon Martin z Realu Sociedad znajduje się w kręgu zainteresowań Królewskich - donosi "El Mundo".

Real Madryt chce wzmocnić linię defensywną przed startem kolejnego sezonu. Klub ze stolicy Hiszpanii rozważa zarówno pozyskanie doświadczonych zawodników, jak i inwestycję w młode talenty. W kontekście bardziej uznanych nazwisk wymienia się m.in. Ibrahimę Konate z Liverpoolu czy Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund.

Jak donosi dziennik „El Mundo”, na radarze Królewskich jest również Jon Martin z Realu Sociedad. 19-letni Hiszpan zadebiutował w pierwszym zespole w poprzednim sezonie i od tego czasu systematycznie buduje swoją pozycję w drużynie. Na swoim koncie ma już 42 występy w seniorskiej drużynie, w tym 24 w obecnych rozgrywkach.

Martin jest również reprezentantem Hiszpanii do lat 21, dla której rozegrał już cztery spotkania. Uważany jest za jednego z najbardziej obiecujących młodych obrońców w kraju, a jego rozwój nie umknął uwadze skautów Los Blancos. Szczególne wrażenie zrobił podczas lutowego meczu przeciwko Królewskim, mimo że jego zespół przegrał (1:4), indywidualny występ defensora został wysoko oceniony.

W październiku ubiegłego roku Martin podpisał nowy kontrakt z Realem Sociedad do czerwca 2031 roku. Umowa zawiera klauzulę odstępnego wynoszącą 50 milionów euro. Na ten moment hiszpański gigant skupia się na bardziej doświadczonych opcjach, które mogłyby od razu wzmocnić defensywę. Nie zmienia to jednak faktu, że Martin pozostaje zawodnikiem bacznie obserwowanym przez Real.