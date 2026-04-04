Siemieniec dogadał się z Jagiellonią. Szczegóły nowej umowy

Jagiellonia Białystok ogłosiła dalszą współpracę z Adrianem Siemieńcem. Jego kontrakt został przedłużony do 2027 roku. Jakub Seweryn potwierdza, że to wynik nowego porozumienia, a nie wykorzystania opcji.

Siemieniec dogadał nowe warunki z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok jeszcze przed sobotnim meczem z Lechem Poznań poinformowała o dalszej współpracy z Adrianem Siemieńcem. Przyszłość szkoleniowca była tematem wielu rozważań w ostatnich miesiącach. Stronom udało się wypracować porozumienie, na mocy którego podpisano nową umowę, ważną do połowy 2027 roku.

Wszystko wskazuje więc na to, że Siemieniec pozostanie w Jagiellonii na kolejny sezon. Kluczowe informacje w tej sprawie przekazał Jakub Seweryn. Choć białostoczanie mieli możliwość aktywowania opcji i automatycznego przedłużenia kontraktu o jeszcze jeden rok, kluczowe było dogadanie korzystnych warunków również z punktu widzenia szkoleniowca.

„To jest nowe porozumienie, nie czyste wykorzystanie klauzuli w kontrakcie. Z tego, co wiem, na wyraźnie poprawionych warunkach. Jaga od początku dążyła do tego, żeby przekonać trenera, by był on zadowolony z przedłużenia, zamiast tylko przyklepać opcję. Żeby to wszystko odbyło się bez kwasu, bo taki był w pewnym momencie bardzo realny, tak samo jak odejście trenera. Wyjście z rodziną na boisko przed meczem jest w tej sytuacji niezwykle wymowne.” – napisał dziennikarz z Białegostoku.

To jest nowe porozumienie, nie czyste wykorzystanie klauzuli w kontrakcie. Z tego, co wiem, na wyraźnie poprawionych warunkach.



— Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) April 4, 2026

Siemieniec prowadzi pierwszy zespół Jagiellonii od kwietnia 2023 roku. W tym czasie zdobył z nią historyczne mistrzostwo Polski, a także do teraz utrzymuje w czołówce Ekstraklasy.