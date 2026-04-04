Inter Mediolan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2026)

Inter Mediolan - AS Roma: typy i kursy na mecz 31. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w niedzielę (5 kwietnia) o godzinie 20:45.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Roma, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie w ramach 31. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z AS Romą. Spotkanie zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej kolejki, biorąc pod uwagę formę i ambicje obu zespołów. Zarówno Nerazzurri, jak i drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego walczą o wysokie lokaty, dlatego wynik tego starcia może mieć istotny wpływ na układ tabeli. Można spodziewać się intensywnego pojedynku, w którym nie zabraknie walki i jakości piłkarskiej.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Roma, ostatnie wyniki

Inter Mediolan kompletnie nie imponuje formą. W pięciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri odnieśli tylko jedno zwycięstwo (2:0 z Genoą), zanotowali aż trzy remisy (0:0 z Como w Pucharze Włoch, 1:1 z Atalantą Bergamo oraz 1:1 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Milanem).

AS Roma natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Lecce), zanotowali jeden remis (1:1 z Bologną w pierwszym meczu w Lidze Europy), a także ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Genoą, 1:2 z Como oraz po rzutach karnych z Bologną w rewanżu).

Inter – Roma, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z AS Romą od lat należy do jednych z najbardziej prestiżowych we włoskiej piłce. Oba zespoły wielokrotnie mierzyły się w meczach o wysoką stawkę – zarówno w walce o mistrzostwo, jak i w krajowych pucharach. W historii bezpośrednich pojedynków częściej górą bywał Inter, jednak Roma niejednokrotnie potrafiła postawić trudne warunki i sięgnąć po ważne zwycięstwa. Ich starcia zazwyczaj obfitują w emocje, ofensywną grę i wiele zwrotów akcji.

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 5.10.

Inter Mediolan AS Roma 1.65 4.00 5.40

Inter – Roma, kto wygra?

Inter – Roma, przewidywane składy

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Thuram, Esposito

AS Roma: Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas – Pisilli, Pelegrini – Malen

Inter – Roma, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – AS Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

